خيبة أمل.. نصير مزراوي يعلق على سقوط مانشستر يونايتد أمام السيتي

أعرب النجم المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، عن حزنه بسبب الهزيمة أمام مانشستر سيتي 0-3 أمس الأحد في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال مزراوي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أشعر بخيبة أمل في نفسي وفي الفريق وخيبة أمل من أجل الجماهير لأننا لم نتمكن من تقديم الأداء الذي قدمناه مؤخرًا."

وأضاف: “إذا خسرت ولعبت بشكل جيد وحصلت على الفرص التي صنعناها في المباريات السابقة، فيمكنك الاستفادة من بعض الإيجابيات، ولكن أمام السيتي لم يكن الفريق جيدا بما فيه الكفاية”.

وتابع: “من الصعب أن أقول [أين حدث الخطأ على وجه التحديد] لأنك دائمًا ما تكون مليئًا بالعاطفة بعد المباراة، لذلك أحاول دائمًا أن أهدأ وأحاول تحليل المباراة، وإلا فإنني سأكتفي بتوجيه أصابع الاتهام، وفي كثير من الأحيان لا يكون هذا شيئًا أشير إليه الآن”.

وختم: “سنقوم بتحليل الأمر كفريق ونعمل على تحسينه، لدى مانشستر يونايتد ستة أيام للتحضير لمباراته المقبلة؛ مواجهة تشيلسي على ملعب أولد ترافورد يوم السبت”.