قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس اللبناني يصل إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني، جوزيف عون يصل إلى الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة.

قال جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية من الدوحة، إن العاصمة القطرية الدوحة تشهد استعدادات مكثفة لاستضافة القمة العربية الإسلامية، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق للطرقات الرئيسية، مع بدء توافد الوفود الرسمية. وتأتي هذه القمة في ظل تطورات ميدانية متسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما رفع سقف التوقعات لدى الشارع العربي والدوائر الإعلامية بأن تُترجم القمة إلى موقف حازم وموحد ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. ويتطلع المواطن العربي إلى أن تكون هذه القمة أكثر من مجرد تنديد، بل محطة لإجراءات عملية وقرارات رادعة تعبّر عن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه وفق جدول الأعمال المعلن، يبدأ استقبال الوفود الرسمية في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الدوحة، يليه التقاط الصور التذكارية، ثم انطلاق الجلسة الافتتاحية في تمام الثالثة عصرًا، وحتى اللحظة، تأكد غياب عدد من القادة، من بينهم الرئيس الجزائري والرئيس التونسي، بالإضافة إلى أمير الكويت وأمير البحرين، الذين أرسلوا ممثلين عنهم لحضور القمة، وتبقى التفاصيل الدقيقة حول مخرجات القمة شحيحة، مع تسريبات جزئية عن بنود البيان الختامي الذي سيُعرض على القادة اليوم.

وتابع أن القمة تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تصاعدت الانتقادات لغياب ردود فعل حازمة تجاه التصعيد الإسرائيلي، فقطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، كانت من الدول التي تبنّت المسار الدبلوماسي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، لكن تل أبيب تجاهلت كل الجهود والاتفاقيات، ما فاقم الإحباط الشعبي والسياسي، وتزايد التوتر بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي هاجم فيها دور الدوحة واتهمها باستضافة قيادة حماس، رغم أن ذلك كان يتم بوساطة دولية وبرعاية أمريكية واضحة.
 

القاهرة الإخبارية الرئيس اللبناني القمة العربية الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

أوبل أسترا موديل 2007

بسعر مدهش .. اركب أوبل أسترا أوتوماتيك

Garmin

تحديث تجريبي لـ Garmin يعالج مشاكل قياس النبض والفلاش في ساعات Show thinking

آيفون 17

آيفون 17.. تكاليف الإصلاح تكشف الوجه القاسي لأبل وتربك مالكي Air الجديد

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد