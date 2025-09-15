قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع المستويات الوظيفية بالسكة الحديد
أخبار البلد

الوزير: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع المستويات الوظيفية بالسكة الحديد

لقاء الوزير
لقاء الوزير
حمادة خطاب

أجرى المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، إلى جانب متابعة استعدادات الهيئة لبدء العام الدراسي الجديد. وتفقد الوزير شبابيك التذاكر والأرصفة وعددًا من القطارات بالمحطة، موجها بتقديم التسهيلات كافة للركاب عبر خطوط الهيئة المختلفة.

وخلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع عدد كبير من طوائف التشغيل بالهيئة، من بينهم قائدو القطارات، فنيّو الحركة والمزلقانات والمناورة، مشرفو ومضيفو القطارات، إلى جانب عدد من مديري المحطات والإدارات، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، ونواب رئيس الهيئة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن أساس منظومة العمل بالسكك الحديدية هو الانضباط والشفافية والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب، مشددًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في جميع المستويات الوظيفية لمكافأة المجتهد وردع المقصر، مع نشر هذه القرارات لتحفيز العاملين على الانضباط وعدم تكرار الأخطاء. كما وجه بعدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، وتكثيف أعمال الصيانة الدورية والتفتيش المفاجئ لرفع معدلات السلامة والأمان، إلى جانب الاستغلال الأمثل لموارد وأراضي ومحطات الهيئة، وعدم السماح بركوب أي راكب دون تذكرة.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على اختيار العناصر الجديدة وفق أعلى المعايير وإعادة تأهيل الكوادر الحالية، مع إقرار حوافز إثابة للمجتهدين، من بينها مضاعفة حافز الكيلومتر النظيف لقائدي القطارات الملتزمين بالضوابط. كما استمع الوزير إلى مقترحات العاملين بشأن تطوير منظومة حجز التذاكر وتعديل مواعيد بعض القطارات وملاحظات فنية خاصة بالمحطات ومشروعات الإشارات، ووجه بقيادات الهيئة بدراستها فورًا.

