مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن بعض الدول العربية

تشهد أروقة مجلس الأمن مناقشة ملفات اليمن وسوريا وأفغانستان وإيران وغزة، خلال جلسات الأسبوع الجاري.



ويعقد مجلس الأمن اليوم الاثنين إحاطة شهرية مفتوحة حول اليمن، يقدم خلالها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إحاطة، يعقب ذلك إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة بعد غد الاربعاء.



كما يعقد أعضاء مجلس الأمن إحاطة ربع سنوية مفتوحة حول بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وتجرى مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة .

و يعقد مجلس الأمن الخميس القادم إحاطة شهرية مفتوحة حول التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، ويقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أو. بيدرسن، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، وممثل عن المجتمع المدني، إحاطة إعلامية، وإجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.

ويناقش أعضاء المجلس خلال الأسبوع التطورات المتعلقة بإيران وخطة العمل الشاملة المشتركة ، بعد أن بدأت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ويواصل أعضاء المجلس التباحث بشأن مشروع قرار بشأن الوضع في غزة الذي قدمه الأعضاء العشرة المنتخبون.

عن اجتماعات الهيئات الفرعية لمجلس الأمن، تعقد لجنة الجزاءات المفروضة على هايتي مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، ويوم الخميس، تعقد لجنة الأركان العسكرية اجتماعا رسمياً، فيما يعقد المجلس الجمعة اجتماعا رسميا للفريق العامل المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، ويتضمن الاجتماع عرضا من اليونيسف للمذكرة العالمية التي تغطي الربع الأول من عام 2025 وعرض تقرير الأمين العام حول الأطفال والصراع المسلح في اليمن من قبل مكتب الممثل الخاص المعني بالأطفال والصراع المسلح.



