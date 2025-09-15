التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن نشدد على الادانة على الاعتداء ضد دولة قطر من قبل اسرائيل.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن لابد من محاسبة اسرائيل على جميع جرائمة واعتداء اسرائيل على دولة قطر امتداد لجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على ضرورة التأكيد عل ىتنفيذ قرارات مجلس الامن في وقف اطلاق النار وايصال المساعدات في قطاع غزة.

وتابع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر

يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن لوقف النار في غزة.

