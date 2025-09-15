مجدي عاشور شيخا للطريقة الصديقية الشاذلية خلفا للشيخ علي جمعة

اختار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، الدكتور مجدي محمد محمد عاشور، وكيلا عاما للطريقة وشيخا للطريقة الصديقية الشاذلية خلفا للدكتور علي جمعة.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن تكليف الدكتور مجدي عاشور شيخا للطريقة الصديقية الشاذلية جاء بموافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالإجماع في جلسته رقم 2/2025 بتاريخ 19 صفر 1447 هجرية، الموافق 13 أغسطس 2025.

وناشد علي جمعة، بضرورة الجد والاجتهاد والمحافظة على الآداب الإسلامية وإرشاد المريدين والإشراف على المقدمين والمتابعين والمتابعات والمريدين، وإقامة الحضرات ومجالس الذكر وتحديد مواعيدها والقائمين عليها واحتفالات الطريقة وأماكن إقامتها وعلى ما يدور فيها وافتتاحها وفق منهج الطريقة المعتمد.

كما ناشد علي جمعة، الدكتور مجدي عاشور شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية الجديد، بأن يعمل على تنمية أسباب التآخي والتضامن والمحبة في الله بين أبناء الطريقة وسائر الخلق وعموم الناس والقيام على خدمتهم والسعي في حل مشكلاتهم وإشاعة الوئام بينهم والعمل على تحديد وسائل وطرق تحفيظ المريدين حسبما تتحمله مقدرتهم وثقافاتهم آيات الكتاب والأحاديث النبوية الشريفية وأوراد الذكر والعمل على تعليمهم وتلقيهم مبادئ الدين الحنيف وأحكامه وسير النبوية الشريفة وأقطاب الإسلام وعلمائه المجاهدين في الله.