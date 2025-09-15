وزير الإسكان يعتمد مخططات عمرانية في 3 مدن جديدة

أصدر الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدداً من القرارات الوزارية لاعتماد المخططات والتقسيمات العمرانية بعدد من المدن الجديدة، بما يعكس مواصلة الدولة خططها التوسعية في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 205 الصادر اليوم القرار الوزاري رقم 1039 لسنة 2024، المتعلق باعتماد المخطط التفصيلي للمجاورة رقم 5 بالحي 29 بمدينة العبور الجديدة، بمساحة 118.04 فدان بمنطقة الأمل، وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية المرفقة بالقرار والتي تعد جزءاً مكملاً له.

كما أصدر الوزير القرار الوزاري رقم 1134 لسنة 2024، باعتماد مخطط قطعة الأرض رقم R07-F1 بمساحة 36.47 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لشركة دبي كابيتال من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكني متكامل.

وفي مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط)، أصدر وزير الإسكان القرار الوزاري رقم 1487 لسنة 2024، الخاص باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 18.4 فدان بالحي الأول، والمخصصة لنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، لإقامة مشروع عمراني متكامل يخدم شريحة واسعة من أبناء المحافظة.



