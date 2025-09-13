وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع جنة 4 بمدينة الشيخ زايد

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سير العمل بالمشروع السكني ”جنة 4” بتوسعات مدينة الشيخ زايد، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال الجارية، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان، بموقع المشروع وتابع أعمال تنسيق الموقع والتشطيبات النهائية وتسليمات الوحدات للفائزين بمشروع "جنة 4"، بعدد 34 عمارة سكنية ضمن منظومة الإسكان الفاخر، كما تفقد أحد الوحدات للوقوف على مستوى التشطيبات الداخلية.

وأكد وزير الإسكان، سرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية طبقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمستفيدين بالوحدات والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعات بمواقع العمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها بما يضمن بيئة حضارية تليق بالسكان.

