ترامب ينفي علمه المسبق بالضربة الإسرائيلية لقطر
ماذا تفعل عند دخولك المسجد؟ سنن نبوية تعرف عليها
حبس المتهمين بقتل شاب سوداني لسرقته في المعادي
يوسف أوباما: الزمالك تجاهلني في ملف التجديد رغم تألقي
أمادورا البرتغالي يمهل الزمالك 72 ساعة لسداد 200 ألف دولار فى صفقة شيكو بانزا
غزة تحت النار.. 37 غارة يشنها الاحتلال خلال 20 دقيقة
الخطيب يرفض مناقشة ملفات فريق الكرة إلا بعد انتهاء الجمعية العمومية
أفضل 17 دعاء قبل النوم للرزق لا يرد في آخر شهر مولد النبي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025: اتخذ قرارات منصفة

حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان


يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

اتخذ قرارات منصفة دون تسرع. كلماتك المهذبة تفتح لك أبوابًا وتخفف عنك التوتر. تحلَّ بالصبر، وأنصت جيدًا للآخرين، واتبع خطة بسيطة لتحسين جوانب حياتك الصغيرة باستمرار. بفرح.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

 الجزء الثاني من اليوم مناسب أيضًا للتعبير عن مشاعرهم لمن يُعجبون بهم. احذر أيضًا من السماح لطرف ثالث بالتدخل في علاقتك. على المتزوجين الحذر من علاقات العمل، فقد يضبطهم شريك حياتهم متلبسين.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

إذا كنت عازبًا، فاحضر مناسبة ودية وابتسم للقاء أشخاص جدد. إذا كنت في علاقة، شارك خططًا صغيرة، وأنصت باهتمام. تجنب الكلمات القاسية، واختر عبارات هادئة مع إظهار الاهتمام.

برج الميزان اليوم صحيًا

تخلَّ عن العادات غير الصحية كالتدخين، فقد يكون خطيرًا على المدى الطويل. ممارسة اليوجا وبعض التمارين الخفيفة في الصباح مفيدة جدًا، فهي تُمد الجسم بالطاقة وتُساعد على الوقاية من المشاكل الصحية. .

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

تجنّب الوعود المُخاطرة، والتزم باللباقة في التواصل، بتنظيم الأولويات والتحرك ببطء، ستُنجز المهام الرئيسية وتُترك انطباعًا قويًا بهدوء لدى الرؤساء والزملاء قبل المساء.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

