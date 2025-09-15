ويجز يوجه رسالة مؤثرة لمحمد منير: إنت مصدر إلهامي يا كينج

عبّر مؤدي الراب ويجز عن حبه الكبير وتقديره للنجم محمد منير، مؤكداً أنه يمثل له مصدر إلهام كبير في مشواره الفني.

ونشر ويجز عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" صورة للكبير محمد منير، وعلق عليها قائلاً: "شكراً كلمة قليلة جداً على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا.. إنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج."



طرح الكينج محمد منير احدث اغانيه “بين البينين” والأغنية من كلمات منة القيعي، والحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

الأغنية تعد التعاون الرابع بين الكينج وروتانا في عقدهما المبرم وسبقتها اغنية "أنا الذي" التي تحصد للان استماعا كبيرا.

محمد منير - أنا الذي

وكانت طرحت مجموعة روتانا للموسيقى خلال الأيام الماضية أحدث أغاني الكينج بعنوان "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى "روتانا" إنتاجه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو.