قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يكشف مفهوم غربلة الأحاديث للتأكد من سلامتها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكّد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه من أقوى الأدلة على توثيق السنة النبوية وجود علوم دقيقة متخصصة في دراسة الأسانيد، ومنها علم "علل الأسانيد".

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذا العلم يهتم بكشف العلل الخفية في الأحاديث، وهي أخطاء دقيقة لا يلاحظها إلا كبار علماء الحديث، حتى وإن بدا السند صحيحًا في ظاهره.

وأضاف الجندي أن علماء الحديث لم يكتفوا بسلامة السند شكليًا، بل كانوا يقومون بعملية دقيقة سماها "الغربلة"، حيث يقارنون الروايات المختلفة لنفس الحديث، ويقارنون روايات الراوي نفسه إذا وردت بصيغ متعددة، ثم يعرضون النصوص على القرآن الكريم للتأكد من عدم تعارضها مع نصوصه المحكمة، مع مراعاة دلالات اللغة وأسباب النزول والتفسير الصحيح.

وأشار إلى أن هذه المراجعة تتطلب إلمامًا راسخًا باللغة العربية وعلوم البلاغة وأسرار التلاوة، حتى لا يظن غير المتخصص أن الحديث يتعارض مع القرآن بسبب سوء فهم لمعناه أو لسانه.

وبيّن الشيخ أن علماء الحديث اعتمدوا على القرائن التاريخية والحقائق العلمية المقطوع بصحتها في التحقق من الروايات، وحكموا على الحديث بالصحة إذا توافرت جميع شروط القبول وانتفت العلل، وإلا اعتبروه شاذًا أو ضعيفًا.

وأكد أن هذه المناهج العلمية الصارمة هي ما حفظت السنة النبوية نقية وصحيحة عبر القرون، وأنها تمثل ضمانة موثوقة ضد التحريف والخلط، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين في علوم الحديث قبل إصدار الأحكام على النصوص الشرعية.

الشيخ خالد الجندي غربلة الأحاديث علل الأسانيد السنة النبوية توثيق الأحاديث علماء الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

وزير التربية والتعليم

18 إجراء عاجلاً لضبط أداء المدارس في العام الدراسي الجديد|ماذا قرر الوزير؟

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

انسداد الشرايين

احذرها.. علامات مبكرة لانسداد الشرايين

رجولتك فى خطر ..6 أعراض لأرتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية

رجولتك فى خطر .. 6 أعراض لارتفاع الكوليسترول تهدد العلاقة الزوجية

بذور الشيا والكتان والشمر

ما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر.. طبيب يجيب

بالصور

7 أسرار لـ فقدان الوزن سريعًا بدون أضرار

فقدان الوزن
فقدان الوزن
فقدان الوزن

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة
البسبوسة بالقشطة

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول
رجيم الأسبوع الأول

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد