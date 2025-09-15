البحيرة: الكشف على أكثر من ألف مواطن وصرف 220 نظارة طبية وهدايا مدرسية للأطفال

شهدت قرية طيبة بمركز الدلنجات تنظيم قافلة طبية مجانية موسعة، بالتعاون بين مجلس مدينة الدلنجات وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات المتخصصة، ومنها القافلة الطبية "إيديكس" ومؤسسة "أهل مصر للحروق" ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وذلك بمجمع المدارس بالقرية.

وأسفرت القافلة عن تقديم خدمات الكشف الطبي على 550 حالة أمراض عيون، وصرف 220 نظارة طبية مجانية، وتحويل 70 حالة لإجراء عمليات جراحية للعيون.

كما تم الكشف على 250 طفل بعيادات الأطفال والتغذية. واستقبال 150 حالة جلدية وحروق. وإجراء تحاليل طبية لما يقرب من 150 طفلًا بالإضافة لتنظيم حملات توعية فردية ومسرح عرائس للأطفال وتوزيع 450 شنط وهدايا مدرسية على الأطفال المشاركين ، وقد شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بجهود المجتمع المدني في تقديم هذه الخدمات، مؤكدة أن القوافل الطبية مستمرة وفق خطة شاملة تستهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية المجانية في جميع قرى ومراكز المحافظة، خاصة بالمناطق النائية، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.