محافظ الفيوم يفتتح أقسام ووحدات طبية بمستشفى "فيديمين" المركزي بتكلفة 15 مليون جنيه

افتتح محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، اليوم عددا من الأقسام والوحدات الطبية بمستشفى "فيديمين المركزي" بالفيوم، بعد تطويرها وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، بتكلفة 15 مليون جنيه، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المُقدمة للمرضى من أبناء المحافظة.



وشملت الافتتاحات، توسعات قسم العناية المركزة الذي ضم 6 أسرّة مجهزة بالمونيتور، منهم سرير للعزل، توسعات قسم حضانات الأطفال الذي يضم عدد 10 حضانات مجهزة للأطفال منهم حضانة للعزل، وتوسعات وحدة الغسيل الكلوي، التي تضم 20 ماكينة غسيل كلوي، منها 2 ماكينة جديدة، لخدمة 56 مريض غسيل كلوي.



واستمع المحافظ، خلال فعاليات الافتتاح؛ إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها تلك الأقسام وهذه الوحدات، وآليات عملها، وأعداد المترددين عليها، كما تفقد عدداً من الأقسام والوحدات العلاجية بمستشفى فيديمين المركزي، للوقوف علي مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بالمستشفى ومدى رضاهم عنها، مؤكداً أن المحافظة تولى قطاع الصحة اهتماماً بالغاً، وتعمل على تطويره أولاً بأول، لتوفير الرعاية الصحية الملائمة للمواطنين.



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية التي دائماً ما تؤكد على ضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي لاتصاله الوثيق بحياة المواطنين، مشيرا إلى أهمية التشبيك بين الأجهزة التنفيذية، وقوى المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بالقطاع الصحي، مثمناً الدور الفاعل للجنة الزكاة والقائمين عليها بقرية فيديمين، لدعمها ومساندتها في تحديث عدد من الأقسام بالمستشفى المركزي بالقرية، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الخدمات الصحية الملائمة بالقرب منهم، لافتاً إلى أن مستشفى فيديمين المركزي كان لها دوراً فاعلاً وبناءً خلال جائحة كورونا، حيث كانت تستقبل الحالات متوسطة الإصابة والحالات التي فى مرحلة التعافي من الإصابة بالفيروس.



وأكد أن المحافظة تمتلك فرق طبية وأطقم تمريض وأجهزة معاونة بالقطاع الصحي على درجة عالية من الكفاءة والعلم، مما يجعلها قادرة على مواجهة أي تحديات بالقطاع والارتقاء به بشكل مستمر، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بشكل مناسب، لافتاً إلى أهمية المزيد من التنسيق والتشبيك بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، للتوسع في الخدمات بمختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي ورفع المعاناة عن كاهله.



من جانبها، أشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم الدكتورة نيفين شعبان إلى أن مستشفى فيديمين تعتبر إحدى المستشفيات المركزية التي تضم خدمات "الاستقبال والطوارئ، والباطنة، والنساء والتوليد، والجراحة، والأطفال، والرمد، والعلاج الطبيعي، والأسنان، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم الحضانات، والعناية المركزة، ومركز الأشعة، ومعمل التحاليل، ووحدة الوقاية من مرض السعار وغيرها، كما توفير المستشفى العلاج على نفقة الدولة "، وتخدم ما يزيد عن 150 ألف نسمة من الأهالي، لافتةً إلى أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة من أطباء وأطقم تمريض لتشغيل الأقسام والوحدات التي تمت توسعتها بالمستشفى بكامل طاقتها.



من جانبه، أوضح مدير مستشفى فيديمين المركزي الدكتور مبروك الزغبى، أن الأقسام والوحدات التي تمت توسعتها بالمستشفى "بالجهود الذاتية"، شملت "العناية المركزة، وقسم الحضانات، ووحدة الغسيل الكلوي"، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مديرية الصحة بالفيوم، ولجنة الزكاة بقرية فيديمين، الذي يهدف إلى زيادة الخدمات الصحية بالمستشفى .



وأشار إلى أنه بموجب هذا البروتوكول تم خلال الأعوام السابقة استحداث وحدة لمرضى الغسيل الكلوي، ضمت 6 ماكينات غسيل؛ لخدمة عدد 24 مريضاً، كما تم إضافة 6 ماكينات أخرى بمرحلة لاحقة؛ لمضاعفة عدد المستفيدين من مرضى الغسيل الكلوي.

