روجينا تعود لشخصية «فدوى» بالذكاء الاصطناعي وتثير تفاعل الجمهور

فاجأت الفنانة روجينا جمهورها بالانضمام إلى التريند الجديد القائم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث نشرت صورة ظهرت فيها مرتدية ملابس شخصية "فدوى" التي قدمتها في مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان.

وجاءت الصورة بجانب شخصية الرجل الذي كانت متزوجة منه ضمن أحداث العمل، وعلّقت روجينا قائلة: «صاحب الفضل»

يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “حسبة عمر”، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.

وتناول قضية “حق الكد والسعاية”. وقد جسدت روجينا دور “سوسن”، المرأة التي تطالب بحقها في نصف ممتلكات زوجها بعد انفصالهما عقب زواج دام 20 عاماً، مما يسلّط الضوء على تحديات قانونية ومجتمعية تواجهها النساء بعد الطلاق.