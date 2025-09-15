برلمانية: ضعف المياه في عزبة الصعايدة بسبب زيادة الكثافة السكانية.. تمت الموافقة على تحسين الخدمة

أكدت النائبة هانم أبو الوفا، عضو مجلس النواب، أن مشكلة المياه في عزبة الصعايدة بمحافظة المنيا تتعلق بضعف الضغط وليس بانقطاع المياه بشكل كامل، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تمتد إلى معظم مراكز المحافظة نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة، حيث وصل عدد سكان المنيا إلى نحو 6 ملايين نسمة.

وقالت أبو الوفا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إنها قدّمت طلبًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ونسقته مع محافظ المنيا، لتوصيل المياه بقطر 4 بوصة للعزبة، وقد تمت الموافقة على الطلب من قِبل الوزير والمحافظ بعد مراجعة المناطق الواقعة داخل وخارج الحيز العمراني.

وشددت على أن الأولوية في التوصيل تُعطى للمناطق ذات التكتلات السكنية الكبيرة، مؤكدة أن ضعف ضخ المياه هو السبب الرئيسي وراء معاناة السكان، وأن الخطوات التنفيذية جارية لتحسين الخدمة وتلبية احتياجات الأهالي.