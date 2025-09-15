ضياء رشوان: وزير الخارجية الأمريكي تجاهل استشهاد 20 ألف طفل فلسطيني واكتفى بالتعاطف مع إسرائيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الوضوح المصري اليوم في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة ترافق مع الغدر الإسرائيلي والإصرار الإسرائيلي على ممارسة العدوان، مشيرًا، إلى أن الكلمة -بالإضافة إلى كونها شديدة الوضوح- تضمنت رسائل في منتهى الأهمية للطرف الإسرائيلي.

وأضاف رشوان ، في حواره مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "تأكيد الرئيس السيسي على أننا أمام لحظة فارقة تستلزم وحدة عربية وإسلامية ترجمها في قوله بأنه أصبح لزاما علينا في هذا الظرف التاريخي الدقيق إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون تمكننا من مواجهة التحديات الكبرى الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تحيط بنا، حيث إن إقامة مثل هذه الآلية تمثل السبيل لتعزيز جبهتنا وقدرتنا على التصدي للتحديات الراهنة".

وتابع: "ما قاله الرئيس يجب أن يُدرَس بدقة، والآلية مسألة في منتهى الأهمية ويجب على الأطراف العربية والإسلامية أن تتدارسها، فقبل انعقاد القمة بنصف ساعة، عقد نتنياهو ووزير خارجية أمريكا وكرر نتنياهو تهديده بأنه سيضرب أينما يستطيع ويصل إلى ما من أسماهم بقيادات الإرهاب في أي مكان، ووزير الخارجية الأمريكي لم يذكر شيئا إلا التعاطف مع إسرائيل، ولم يتحدث عن طفل واحد من 20 ألف طفل فلسطيني استشهدوا، بل تحدث عن أمن إسرائيل".