أخبار البلد

ألسن عين شمس تخصص مقرا بالدور الأرضي لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

خصصت كلية الألسن جامعة عين شمس مقرًا متكاملًا بالدور الأرضي من مبنى الكلية لاستقبال الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار استراتيجية الجامعة لدعم طلابها وتيسير كافة الخدمات التعليمية والإدارية لهم.

وضم المقر مكتبًا مخصصًا لاستلام ملفات الطلاب وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بقيدهم والتحاقهم بالكلية، إلى جانب تخصيص عيادة مجهزة لتوقيع الكشف الطبي المطلوب ضمن إجراءات القيد، بما يتيح للطلاب سرعة إنهاء معاملاتهم في بيئة مناسبة وآمنة تراعي احتياجاتهم الخاصة.

وفي هذا الإطار، قامت وحدة الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي بكلية الألسن بالتعاون مع مجموعة من الطلاب المتطوعين من الفرقة الأولى باستقبال الطلاب من ذوي الهمم لأداء امتحانات الحاسب الآلي بمكتبة رفيق الدرب بالكلية، و حرص الفريق على استقبال الطلاب وإرشادهم إلى أماكن أداء الامتحانات وتعريفهم بمبنى الكلية، إلى جانب تنظيم جولة تعريفية لهم وتقديم الهدايا التذكارية. 

وأكدت أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الكلية في توفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرةً إلى أن إدارة الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة الأكاديمية والثقافية التي تنظمها الكلية.

من جانبها، أوضحت أ.د. هالة سيد متولي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن تخصيص هذا المقر يعكس التزام الكلية بتهيئة الظروف المناسبة لطلابها وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المكان بحيث يكون في متناول الجميع ويسهل الوصول إليه، بما يواكب توجهات الجامعة نحو تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وتؤكد هذه الخطوة رؤية جامعة عين شمس في دعم وتمكين الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بصورة فاعلة داخل المجتمع الجامعي، بما يسهم في بناء جيل قادر على المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية.

