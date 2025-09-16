طبيب منتخب الشباب يروي كواليس عمله مع أوكلاند سيتي.. ويعلق على مفاوضات الأهلي

كشف الدكتور هاجد العنتبلي، طبيب منتخب مصر للشباب تحت 18 عاما، كواليس عمله المؤقت مع نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، خلال تواجده بالقاهرة لمواجهة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال.

وقال العنتبلي في مداخلة هاتفية لبرنامج “أوضة اللبس” عبر قناة النهار: "التجربة كانت رائعة بالنسبة لي وبالنسبة للأطباء المصريين بشكل عام، فقد شعرت أنني أمثلهم جميعًا".

وتابع: "تم ترشيحي بشكل دولي من خلال بعض المعارف، وبعد فترة من التنسيق حول مواعيد الوصول ونظام التدريبات والأحمال والتجهيزات الطبية، تواجدت مع الفريق في المباراة الأخيرة، وكانت تجربة ناجحة جدًا.”

وأضاف: “اتحاد الكرة رحب بمشاركتي مع أوكلاند سيتي، ولم تكن هناك أي عوائق، بل على العكس كان هناك دعم كبير من لجنة الأطباء بالاتحاد.”

وعن ما تردد بشأن مفاوضاته مع النادي الأهلي، أوضح:

“سمعت بالفعل عن وجود مفاوضات من بعض الأطراف، لكن لم يحدث أي تواصل رسمي من مسؤولي الأهلي حتى الآن، الانضمام للنادي الأهلي شرف كبير لأي طبيب أو أي شخص يتمنى العمل داخل هذا الكيان، وإذا عُرض الأمر بشكل رسمي سأكون مرحبًا جدًا.”

واختتم حديثه مؤكدًا أن تواجده في هذه التجربة يعكس قيمة وكفاءة الأطباء المصريين، الذين لا يقلون خبرة عن أي جهاز طبي عالمي.