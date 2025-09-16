يوسف أوباما: الزمالك تجاهلني في ملف التجديد رغم تألقي

قال يوسف أوباما، لاعب بيراميدز والزمالك السابق، إن نادي الزمالك لم يقدم له أي عروض للتجديد قبل رحيله عن الفريق، مؤكدًا أنه كان يتمنى الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وأضاف أوباما في تصريحات لبرنامج “أوضة اللبس” مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار: “آخر موسم لي مع الزمالك سجلت 11 هدفًا، ومع ذلك لم يتحدث معي أي مسؤول بشأن التجديد، وتأثرت نفسيًا بتجاهل النادي لي”.

وشدد أوباما على أن اللعب لنادي الزمالك كان حلمًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه لم يفرض أي شروط على النادي، ولم يطالب بمستحقاته المتأخرة، موضحًا: “الزمالك هو من صنع اسمي ويستحق منا الكثير”.

كما أشاد بزملائه القدامى قائلا: “شيكابالا وعبدالشافي أساطير داخل الزمالك، وجماهير النادي الحقيقية لن تهاجم أبناء النادي نهائيًا”.