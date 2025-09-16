تعرف على نتائج اليوم الثالث لبطولة إفريقيا لشباب الطائرة بالقاهرة

أسدل الستار على منافسات اليوم الثالث من بطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، والمقامة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 11 حتى 21 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الثالث على النحو التالي:

الكاميرون × رواندا: فوز الكاميرون بنتيجة 3–0

كينيا × المغرب: فوز كينيا بنتيجة 3–1 بالمجموعة الثانية.

مصر × أوغندا: فوز المنتخب المصري بنتيجة 3–2 في مباراة مثيرة، ليحسم تأهله إلى الدور الثاني من البطولة، قبل مواجهة الجزائر في ختام دور المجموعات مساء الثلاثاء.

الجزائر × زيمبابوي: فوز الجزائر بنتيجة 3–0 بالمجموعة الأولى.



وتتواصل منافسات البطولة بمشاركة قوية من أبرز المنتخبات الإفريقية، في سباق لحجز بطاقات التأهل إلى بطولة العالم 2026.

ويحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على إنجاح الحدث، حيث تتواجد الإعلامية منى عبدالكريم، أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة، إلى جانب الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، داخل صالة الدكتور حسن مصطفى لمتابعة جميع التفاصيل وتذليل العقبات أمام المنتخبات المشاركة، لضمان خروج البطولة في أبهى صورة.