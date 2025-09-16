أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر.. عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن الأصفر وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.





أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5652 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بلغ 4945 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 بلغ 4239 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 بلغ 3297 جنيها.

سعر الذهب عيار 10 بلغ 2355 جنيها.

سعر وقية الذهب بلغت 175780 جنيها.

سعر الجنيه الذهب بلغ 39560 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.43% إلى نحو 3658 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وأكد خبراء سوق الذهب أن استمرار التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة يعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

وأوضحوا أن الطلب المتزايد على المعدن النفيس عالميًا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ويترقب المتعاملون مزيدًا من التغيرات خلال الساعات المقبلة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، وسط توقعات بمزيد من التحركات في أسعار الذهب عالميًا، وما يقابلها من انعكاسات محلية داخل السوق المصرية.