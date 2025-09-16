قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس .. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن الكابتن عماد النحاس واستمراره مع النادي لنهاية الدوري.

وقال إبراهيم عبد الجواد:" عماد النحاس مش هيكمل مع الأهلي الدوري، والنادي بيسعي يجيب مدرب بس لسه مش معروف".

ويواصل النادي الأهلي البحث عن مدير فني أجنبي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت.

الإعلامي محمد سعيد كشف عبر قناة الأهلي أن الإدارة تلقت العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب، قبل أن تستقر على قائمة مختصرة تضم أبرز المرشحين، في انتظار الحسم النهائي.

يتصدر السويسري أورس فيشر والهولندي مارك فان بوميل قائمة المرشحين، حيث دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات متقدمة مع فيشر ووكيله، وتمت مناقشة تفاصيل العقد دون اتفاق رسمي حتى الآن.

البرتغالي سيرجيو كونسيساو ما زال ضمن أبرز الأسماء المطروحة، لكنه لم يحسم موقفه، إذ يترقب عرضًا أوروبيًا قد يحدد وجهته المقبلة.

في المقابل، أغلق الأهلي ملف التفاوض مع الألماني روجر شميت، بعد تأكيد رغبته في مواصلة العمل داخل القارة الأوروبية.

تؤكد إدارة الأهلي أنها تسعى لاختيار المدرب الأنسب من أجل إعادة الفريق إلى طريق البطولات محليًا وقاريًا، واستعادة مكانته المعتادة كأحد أكبر أندية القارة.

عماد النحاس الاهلي الزمالك

