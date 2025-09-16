قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
رياضة

الدردير: ناصر منسي أسطورة مصر

ناصر منسي
ناصر منسي
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ أداء اللاعب ناصر منسي نجم الزمالك.

وكتب الدردير:"ولسة فيه ناس مش مقتنعة أنه ناصر منسي أسطورة مصر ".

وكان قد أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، باللاعب عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد المستوى الذي يُقدمه مع الفريق هذا الموسم.


وقال حازم إمام، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: "عبدالله السعيد، من أساطير الكرة في مصر وهيفضل أسطورة كبيرة، ده الموسم العشرين اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز وسجل أهداف في 20 موسم".


وأضاف: "عبدالله، كان نجم في الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز وأيخرًا الزمالك، ده نموذج للاعب اللي هتحترمه»، مضيفًا: «عبدالله السعيد الحاجة الحلوة اللي موجودة في مصر، ونفسي اللعيبة كلها تتعلم منه".

وختم: "عبدالله السعيد، عمرك ما تحس أنه كبير في السن وعنده 40 سنةـ هو ملتزم بره الملعب ومحافظ على نفسه، ده نموذج نتمنى نشوفه في لعيبة كتيرة في مصر".

