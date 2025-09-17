قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

 قد يشعر الطلاب بالحماس لتجربة شيء جديد؛ إنه يوم مناسب لتعديل روتينهم، في العمل، قد تتاح لك فرصة لمناقشة أمور مهمة مع أشخاص مهمين؛ استغلها على أكمل وجه. من المرجح أن تتناول العشاء مع عائلتك هذا المساء. 

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

قد تُصادف رحلة عمل، سيشعر الطلاب بتركيز أكبر على الامتحانات التنافسية، قد تُتاح لك فرصة لمساعدة شخص محتاج، وقد تصلك أخبار سارة بشأن الأطفال، قد يُؤدي ربح مالي غير متوقع إلى احتفال في المنزل. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

 قد ترغب في المشاركة في العمل الاجتماعي. التخطيط والاستراتيجية في العمل سيعودان عليك بالنفع. قد تواجه تحديات في العمل، تحلَّ بالصبر وستتغلب عليها. سيكون السفر المتعلق بالأمور المهمة ممتعًا. سيحصل طلاب الفنون على دعم من المعلمين. 

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

 قد ترغب في المشاركة في العمل الاجتماعي. التخطيط والاستراتيجية في العمل سيعودان عليك بالنفع. قد تواجه تحديات في العمل، تحلَّ بالصبر وستتغلب عليها. سيكون السفر المتعلق بالأمور المهمة ممتعًا. 

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

 كن حذرًا أثناء محادثاتك اليوم. ستكون أوقات المساء مع الأصدقاء ممتعة، قد تناقش توسيع نطاق عملك. سيساعدك البقاء مشغولاً على تجنب الإفراط في التفكير، ستكون متعاونًا بشكل طبيعي اليوم..

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

ستشعر براحةٍ أكبر في حياتك الزوجية. قد يُكلَّف السياسيون اليوم بمسؤولياتٍ جديدة. قد ينجح الطلاب في امتحاناتٍ تنافسية. ستنمو سمعتك في المجتمع، هناك احتمالٌ للترقية أو زيادةٍ في الراتب في العمل. 

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

كن حذرًا، فقد يتآمر عليك البعض، ستتألق مهاراتك الإبداعية اليوم. من المرجح أن تتحسن حالتك المالية. قد تخطط لرحلة دينية مع والديك، ستكون صحتك جيدة. 

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

 اقضِ وقتًا ممتعًا مع أطفالك لمساعدتهم في حل مشاكلهم. كن حذرًا عند التعامل مع الأوراق لتجنب الأخطاء سيعزز دخلك المتزايد ثقتك بنفسك، وستبقى عائلتك.

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

قد يُقدّم لك كبار السنّ في المنزل نصائحَ ماليةً قيّمة. قد يُعزّز تغيير بيئة العمل طاقتك، ستكون صورتك إيجابيةً بين الآخرين، قد يتعلّم طلاب الحوسبة أو تكنولوجيا المعلومات شيئًا جديدًا.

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

 أنت على الطريق الصحيح لتحقيق إنجازات جديدة في مسيرتك المهنية، قد يحصل أحد أفراد عائلتك على وظيفة حكومية، مما يخلق جوًا من السعادة، احذر من الاستثمار بكثافة تحت تأثير شخص ما. 

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

سيكون اليوم جيدًا، إذ يمكنكِ بدء مشروع تجاري مع زوجكِ. ستتلقين أخبارًا سارة من أبنائكِ، وقد تتعلق بمسيرتهم المهنية أيضًا، أما نساء هذا البرج اللواتي يعملن في مجال الأعمال، فسيكون يومهن حافلًا، لكنهن سيقضين الأمسية مع عائلاتهن، مما سيسعدهن..

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 

 ستستمر أنشطتك التجارية بسلاسة، وستُحلّ أيضًا مشكلة قائمة منذ فترة، ستساعد شخصًا محتاجًا، مما سيُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياته، يمكنك الاستعانة بأخيك الأكبر في بعض الأعمال؛ فخبرته ستكون مفيدة لك.

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الدلو برج الثور برج العقرب

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

أمير طعيمة مع جيهان عبدالله

التعاون الرابع بيننا .. أمير طعيمة يكشف كواليس «شبه دماغي» مع سعد لمجرد

فعاليات ثقافية وفنية

قصور الثقافة تحتفل باليوم المصري للموسيقى على مسرح 23 يوليو بالمحلة

سيد درويش

ثقافة الإسكندرية يحتفى بذكرى سيد درويش في اليوم المصري للموسيقى

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

