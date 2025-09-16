قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان “دمج دور القابلة ومقدمة الدعم النفسي والعاطفي للحامل أثناء الولادة (الدولا) في الممارسة التوليدية”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للخصوبة والتكاثر (AFRIC 25)، بمشاركة نخبة من أساتذة طب النساء والتوليد.

أدار الجلسة الدكتور عبد اللطيف الخولي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، الذي أكد على أهمية تحديد أدوار القابلة والدولا وارتباطها بالنظام الصحي، مع ضرورة وضوح مهامهما سواء في تقديم الدعم النفسي أو متابعة الحمل والولادة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة الألفي التزام الوزارة بدعم القبالة كحل رئيسي لخفض معدلات الولادة القيصرية، التي بلغت 72% عام 2021 وهي الأعلى عالميًا. 

وأوضحت أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لدمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية، بحيث تتولى القابلة متابعة المخاض باستخدام مخطط الولادة (البارتوجرام) تحت إشراف طبيب مختص، بما يضمن سلامة الأم والجنين.

نقص حاد في عدد القابلات

وأشارت إلى وجود نقص حاد في عدد القابلات، حيث تحتاج مصر إلى 20 ألف قابلة مدربة، في حين لا يتجاوز العدد الحالي ألف قابلة فقط، ولمعالجة ذلك، اعتمدت الوزارة خطة تدريب شاملة تتضمن: دورات تدريبية مدتها 18 شهرًا، وبرنامج البورد المصري للقبالة (3 سنوات)، وإعادة إدراج تخصص القبالة في كليات التمريض، وبرامج المعاهد الصحية (3 سنوات).

كما تم تحديث القرار الوزاري الصادر عام 1990 لتحديد ثلاثة مستويات وظيفية للقابلات بناءً على المؤهل والتدريب.

وقالت إن دور “الدولا” يكمل عمل القابلة من خلال تقديم الدعم النفسي والعاطفي، تدريب الأم على تقنيات الولادة الطبيعية، مرافقتها أثناء الولادة، وتعزيز الرضاعة الطبيعية خلال “الساعة الذهبية” وممارسة “الجلد للجلد”.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية التكامل بين الأطباء والقابلات لتحسين خدمات الولادة وخفض معدلات القيصرية، مشددين على ضرورة تدريب الأطباء حديثي التخرج، ووضع أطر قانونية واضحة، وتجهيز غرف الولادة بالمستلزمات الحديثة.

كما أشاروا إلى أن نجاح هذا النموذج يتطلب شراكة متكاملة مدعومة سياسيًا وتشريعيًا.

إطار قانوني يحدد أدوار القابلة والدولا

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات، تضمنت: وضع إطار قانوني يحدد أدوار القابلة والدولا، وتكثيف برامج التدريب، وتحسين تجهيزات غرف الولادة، ونشر التوعية بأهمية الولادة الطبيعية ومخاطر القيصرية غير المبررة، وتعزيز التعاون بين الفريق الطبي في بيئة عمل آمنة، وتوفير دعم سياسي مستدام لتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل في مصر.

الولادة الطبيعية النفسي الدولا الرعاية التوليدية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

ترشيحاتنا

سفير فرنسا بمصر

سفير فرنسا بمصر: إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس الطموح المشترك للبلدين

أرشيفية

أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر

صورة أرشيفية

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن بناء أي مستقبل في غزة مع وجود حماس

بالصور

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد