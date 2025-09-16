طارق شكري: القطاع العقاري يحرك نحو 105 صناعات ويوفر 10 ملايين فرصة عمل

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأمين عام مؤتمر The Investor، أن السوق العقارية المصرية ليست مجرد قطاع اقتصادي تقليدي؛ بل قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو، وتوفر فرصَ العمل، وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال شكري، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

وشدد على أن القطاع العقاري يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأكثر من 105 صناعات بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر أيضًا.

وطالب شكري باستحداث جهة حكومية منوطة بها وضع آليات تنظيمية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين للحفاظ على استدامة القطاع، على أن تتولى تلك الجهة تنظيم أعمال التسويق والدعاية في السوق العقارية بقواعد نظامية ومحددة، ودراسة العقبات التي تقف أمام انطلاق القطاع، التي في مقدمتها تسعير الأراضي بما يقلل أسعار بيع الشركات العقارية، ويتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء.