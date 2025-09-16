سفير فرنسا بمصر: إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس الطموح المشترك للبلدين

قال إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، إن إطلاق الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران يعكس الطموح المشترك لمصر وفرنسا وشركائنا، وذلك لتشكيل مستقبل العمران والعمارة والتميز فيه.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة: “نسعى إلى مزيد من التعاون في مجال العمارة والعمران”.

وتابع: “تلك الشراكة رائعة للغاية وتقوي العلاقات بين البلدين”.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي وقع خلال تواجده في مصر على أكثر من 5 اتفاقيات بين الجامعات المصرية والفرنسية، وذلك دليل على أهمية التعاون في تلك المجالات.