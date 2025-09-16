برلماني: كلمة الرئيس في قمة الدوحة جسدت قوة مصر ورفضها للغطرسة الإسرائيلية

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة التى عقدت في الدوحة جاءت معبرة عن ضمير الأمة، وموضحة بجلاء أن مصر لن تتهاون في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي باتت تهدد الأمن القومي العربي والإسلامي.

وأوضحت أبو السعد، أن الرئيس السيسي تحدث بلغة صريحة وقوية، تعكس إصرار مصر على أن يكون الردع العربي والإسلامي حاضراً في مواجهة أي عدوان، مؤكدة أن الكلمة وضعت إطاراً عملياً للعمل الجماعي المشترك، ووجهت رسالة واضحة بأن وحدة الصف العربى هي السبيل الوحيد لحماية المنطقة من المخاطر التي تتربص بها.

وأشارت إلى أن خطاب الرئيس لم يكن مجرد موقف عابر، بل كشف عن رؤية استراتيجية تستند إلى رفض التعدي على سيادة الدول، والدعوة لاصطفاف دولي حقيقي يضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن التهاون الدولي شجع الاحتلال على المضي في عدوانه دون حساب، الأمر الذي يتطلب يقظة الضمير العربي وتوحيد الجبهة العربية من أجل تلقين إسرائيل درسا عن احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها القومي باي شكل من الأشكال.