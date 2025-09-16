قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الجيش الإسرائيلي يعلن البدء رسميا في المرحلة التالية لاحتلال غزة
برلماني: كلمة الرئيس في قمة الدوحة جسدت قوة مصر ورفضها للغطرسة الإسرائيلية

أميرة خلف

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة التى عقدت في الدوحة جاءت معبرة عن ضمير الأمة، وموضحة بجلاء أن مصر لن تتهاون في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي باتت تهدد الأمن القومي العربي والإسلامي.

وأوضحت أبو السعد، أن الرئيس السيسي تحدث بلغة صريحة وقوية، تعكس إصرار مصر على أن يكون الردع العربي والإسلامي حاضراً في مواجهة أي عدوان، مؤكدة أن الكلمة وضعت إطاراً عملياً للعمل الجماعي المشترك، ووجهت رسالة واضحة بأن وحدة الصف العربى هي السبيل الوحيد لحماية المنطقة من المخاطر التي تتربص بها.

وأشارت إلى أن خطاب الرئيس لم يكن مجرد موقف عابر، بل كشف عن رؤية استراتيجية تستند إلى رفض التعدي على سيادة الدول، والدعوة لاصطفاف دولي حقيقي يضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن التهاون الدولي شجع الاحتلال على المضي في عدوانه دون حساب، الأمر الذي يتطلب يقظة الضمير العربي وتوحيد الجبهة العربية من أجل تلقين إسرائيل درسا عن احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها القومي باي شكل من الأشكال.

