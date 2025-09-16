أرسنال يواجه أتلتيك بيلباو في انطلاقة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب "سان ماميس" بإقليم الباسك الإسباني، حيث يستضيف فريق أتلتيك بيلباو نظيره أرسنال الإنجليزي في تمام الثامنة إلا الربع مساءً، ضمن ضربة البداية لمرحلة الدوري من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

أتلتيك بيلباو والعودة إلى الساحة الأوروبية

يدخل بيلباو اللقاء بروح جديدة، بعدما استعاد بريقه محليًا في الدوري الإسباني، محتلاً المركز الرابع في جدول الليجا بعد أن حقق 3 انتصارات من أصل 4 جولات.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لكونها المشاركة الأولى للفريق الباسكي في دوري الأبطال منذ موسم 2014-2015، ما يجعل المواجهة محطة استثنائية لجماهيره العريضة التي تمني النفس بظهور قوي يعيد النادي إلى الواجهة الأوروبية.

ورغم هذا التفاؤل، يفتقد الفريق خدمات جناحه المميز نيكو ويليامز بسبب الإصابة، وهو ما قد يترك فراغًا في الخط الأمامي.

أرسنال بثوب المنتصرين

على الجانب الآخر، يدخل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض على نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بـ12 نقطة.

ويعتمد أرتيتا على توليفة من العناصر الشابة والخبرة، مع تسليط الضوء على موهبة الفريق الصاعدة ماكس دومان، الذي يسعى لكتابة اسمه في سجلات البطولة كأحد أصغر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي العريق.

سجل مميز للمدفعجية أمام الإسبان

إحصائيًا، يملك أرسنال أرقامًا مشجعة أمام الأندية الإسبانية، حيث حقق الفوز في آخر خمس مواجهات أوروبية جمعته بفرق الليجا، من بينها انتصاره على جيرونا الموسم الماضي في دور المجموعات بنتيجة 2-1، وتفوقه الكبير على ريال مدريد في ربع النهائي بثلاثية نظيفة ذهابًا و2-1 إيابًا.

كما أن المدفعجية لم يعرفوا طعم الهزيمة في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات خلال آخر ثماني مشاركات، حيث فازوا في 6 مباريات وتعادلوا مرتين، فيما تعود آخر خسارة لهم في الجولة الأولى إلى موسم 2015-2016 أمام دينامو زغرب.

نظام البطولة الجديد

ويقام دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنظامه المحدث، حيث يشارك 36 فريقًا مقسمين إلى أربعة مستويات، على أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، بينما يخوض أصحاب المراتب من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تكمل عقد المتأهلين.

وتستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 30 مايو 2026 في العاصمة المجرية بودابست.

الأكثر تتويجًا

ولا يزال ريال مدريد يتربع على عرش البطولة برصيد 15 لقبًا، يليه ميلان الإيطالي بـ7 ألقاب، ثم ليفربول وبايرن ميونخ برصيد 6 بطولات لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 ألقاب.