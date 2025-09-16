قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فيفا يعتمد إقامة مباراة مصر وجيبوتي الحاسمة في التأهل للمونديال بالمغرب

منتخب مصر
إسراء أشرف

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على الأراضي المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب جيبوتي جميع مبارياته في التصفيات بالمغرب، غير أن اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، كان قد اتفق في وقت سابق مع الاتحاد الجيبوتي على إقامة اللقاء في القاهرة.

ورغم هذا الاتفاق، فضل مسئولو اتحاد الكرة الالتزام بقرار الفيفا وإقامة المواجهة في المغرب، لتفادي أي اعتراضات محتملة من منتخب بوركينا فاسو الذي يحتل وصافة المجموعة، والذي قد يطعن على إقامة المباراة بالقاهرة بدعوى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن المنتخب المصري لم يحسم بطاقة التأهل رسميًا بعد.

ويتصدر "الفراعنة" جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة حصدها من 8 مباريات، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت مصر بجيبوتي في افتتاح مشوار التصفيات انتهت بفوز كاسح للفراعنة بسداسية نظيفة.

