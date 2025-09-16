برلماني: نرفض إساءات النشطاء الصهاينة للرموز العربية

رفض النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، بشكل واضح وصريح، أي إساءة موجهة من قبل النشطاء الصهاينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجاه الرموز والشخصيات العربية، مشددًا على أن مثل هذه المحاولات المغرضة لن تنال من مكانة هذه الرموز أو من تماسك الشعوب العربية.

وقال النائب علي مهران: "لن نسمح بأي تطاول أو إساءة تمس رموزنا العربية، فهذه الشخصيات تمثل ضمير الأمة وعزتها، وأي اعتداء عليها هو اعتداء على كل عربي حر."

وأكد مهران على وحدة الصف بين مصر وقطر، مشيرًا إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتصدي لكل محاولات بث الفتنة أو إثارة الانقسام بين الشعوب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، موضحًا أن مصر وقطر تتحملان دورًا بارزًا في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لنيل حقوقه كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا النائب إلى تعزيز التضامن العربي في مواجهة الحملات الممنهجة التي تستهدف رموز الأمة العربية، مؤكدًا أن التكاتف ووحدة الصف هما السبيل لمواجهة التحديات المشتركة.