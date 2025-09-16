ضبط المتهم بإدارة استوديو بدون ترخيص بحدائق الأهرام

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة إستوديو كائن بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل ذات الإستوديو بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، عقب تقنين الإجراءات.

وتم استهداف الإستوديو المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وبحوزته (هارد ديسك محمل عليه العديد من الأغانى الغير مجازة رقابياً - برامج وتطبيقات حاسب آلى وأخرى مونتاج مقلدة "منسوخة ومنسوبة صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص") وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.