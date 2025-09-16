قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سحر الخيول على شواطئ الغردقة.. تجربة سياحية تجمع بين البحر والصحراء

ابراهيم جادالله

في شمال الغردقة، لم تعد الشواطئ مجرد وجهة للاستجمام أو ممارسة الرياضات المائية، بل تحوّلت إلى مسرح لتجارب سياحية مبتكرة تضيف بعدًا جديدًا لصناعة السياحة في البحر الأحمر. 

واحدة من أكثر هذه التجارب رواجًا في السنوات الأخيرة هي رحلات ركوب الخيل على الشاطئ وفي قلب الصحراء، التي باتت عنصر جذب رئيسيا لشرائح واسعة من السائحين الأوروبيين، لا سيما العشاق والأزواج الباحثين عن لحظات استثنائية يوثقونها بالصور والفيديو.

سياحة خارج النمط التقليدي

شركات السياحة في محافظة البحر الأحمر لم تعد تعتمد على الغوص والسنوركلينج والرحلات البحرية وحدها، بل دخلت في شراكات مع مالكي الإسطبلات شمال الغردقة لتقديم تجربة مختلفة: ركوب الخيل عند شروق الشمس أو غروبها، أو حتى وسط أمواج البحر. هذه الرحلات باتت توصف من منظميها بأنها "ذاكرة لا تُمحى من رحلة السائح"، لا سيما حين يُخصَّص لها مصور محترف لتوثيق المشهد.

تنظيم محكم وتجربة مصممة بدقة

بحسب عصام علي، الخبير السياحى، فإن الإقبال تضاعف مؤخرًا من الأوروبيين، خاصة من بريطانيا وألمانيا. 

وأوضح أن البرامج تراعي خبرة كل سائح في ركوب الخيل، حيث يبدأ اليوم في الإسطبل بتقييم المستوى ومن ثم اختيار الحصان المناسب، يلي ذلك شرح سريع لقواعد السلامة للمبتدئين، يُقدَّم تدريبا مبسطا قبل الانطلاق، لضمان تجربة آمنة وممتعة.

بين البحر والصحراء.. خيارات متنوعة

السياح ينقسمون في أذواقهم: بعضهم يفضل متعة الخيل داخل مياه البحر، حيث تتحول الأمواج إلى رفيق للّحظة، بينما ينجذب آخرون لنكهة المغامرة في قلب الصحراء مع وجبة شاي بدوية وجلسة تصوير على خلفية الغروب. 

أما الرحلات الرومانسية الخاصة، فقد أصبحت الطلب الأكثر شيوعًا بين الأزواج خلال شهر العسل أو في مناسبات محددة مثل عيد الحب، حيث يتضمن البرنامج حزمة متكاملة من ركوب الخيل، التقاط الصور، وأحيانًا حتى السباحة مع الخيول.

مواقيت الرحلات وصناعة الذكريات

البرامج السياحية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية والطقس. ففي الصيف تُنظم الفعاليات صباحًا بين السابعة والعاشرة، أو عصرًا من الرابعة حتى السابعة مساءً، بينما تُتاح في الشتاء طوال ساعات النهار. 

أحد المنظمين في منطقة الأحياء شمال الغردقة يشير إلى أن هذه الرحلات لم تعد نشاطًا جانبيًا، بل جزءًا أساسيًا من جدول السائح الأوروبي، خصوصًا الباحث عن خصوصية اللحظة وفرادتها.

رحلات ركوب الخيول في الغردقة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل باتت نموذجًا لإعادة تعريف المنتجات السياحية في البحر الأحمر. هي تجربة تدمج بين الطبيعة والخيال، لا يسعى من ينخرط فيها فقط إلى المشاهدة، بل إلى العيش داخل الصورة نفسها، بكل تفاصيلها وذكرياتها الممتدة.

