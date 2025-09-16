قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لتغيبها عن العمل .. إحالة مديرة وحدة صحية في المنوفية للتحقيق

وكيل صحة المنوفية
وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

قرر الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، إحالة مديرة الوحدة الصحية بقرية كفر حمام بمركز تلا للتحقيق بالمديرية لتغيبها عن العمل بدون إذن.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمركزي بركة السبع وتلا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تم المرور على جميع الأقسام الداخلية والخارجية حيث تم تفقد أقسام المستشفى المختلفة والمعمل والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان حيث أشاد بالعمل بها .

وتم التنبيه على ضرورة رفع نسب إشغال القسم الداخلي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما نبه الدكتور عمرو مصطفى على ضرورة تفعيل الملفات العائلية وزيادة نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى التأكيد على تحسين مستوى النظافة العامة بالوحدة، التشديد على أهمية زيادة التدخلات بعيادة الأسنان، التأكيد على رفع نسب الأداء في المبادرات الرئاسية بعد رصد ضعف في تفعيلها.

كما وجه بتفعيل عيادة الأسنان وزيادة التدخلات بها، الاهتمام بالنظافة داخل الوحدات ورفع مستوى بيئة العمل.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن مديرية الصحة بالمنوفية مستمرة في جولاتها الميدانية للتأكد من انتظام العمل، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، ورفع نسب الأداء في المبادرات الرئاسية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية وحدة صحية صحة المنوفية إحالة للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

