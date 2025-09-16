لتغيبها عن العمل .. إحالة مديرة وحدة صحية في المنوفية للتحقيق

قرر الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، إحالة مديرة الوحدة الصحية بقرية كفر حمام بمركز تلا للتحقيق بالمديرية لتغيبها عن العمل بدون إذن.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة بمركزي بركة السبع وتلا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تم المرور على جميع الأقسام الداخلية والخارجية حيث تم تفقد أقسام المستشفى المختلفة والمعمل والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان حيث أشاد بالعمل بها .

وتم التنبيه على ضرورة رفع نسب إشغال القسم الداخلي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما نبه الدكتور عمرو مصطفى على ضرورة تفعيل الملفات العائلية وزيادة نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى التأكيد على تحسين مستوى النظافة العامة بالوحدة، التشديد على أهمية زيادة التدخلات بعيادة الأسنان، التأكيد على رفع نسب الأداء في المبادرات الرئاسية بعد رصد ضعف في تفعيلها.

كما وجه بتفعيل عيادة الأسنان وزيادة التدخلات بها، الاهتمام بالنظافة داخل الوحدات ورفع مستوى بيئة العمل.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن مديرية الصحة بالمنوفية مستمرة في جولاتها الميدانية للتأكد من انتظام العمل، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، ورفع نسب الأداء في المبادرات الرئاسية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.