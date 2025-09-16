قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان الجونة يكشف تفاصيل برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

أحمد مالك
أحمد مالك
نجلاء سليمان

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن تفاصيل برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة التي ستُعرض ضمن فعاليات دورته الثامنة المقرر انعقادها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

ويضم البرنامج مجموعة من الأعمال التي تستكشف قضايا إنسانية واجتماعية وسياسية من مختلف أنحاء العالم، وتكشف عن تجارب شخصية وجماعية عبر أساليب سينمائية متنوعة.

قائمة أفلام مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

50 متر – 50 METERS
يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية | 72 د
العرض العالمي الأول – مهرجان كوبنهاغن السينمائي الدولي.

أورويل: 2+2=5 – ORWELL: 2+2=5
راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا | 119 د

أيتها الريح، حدّثيني – WIND, TALK TO ME
ستيفان ديورجيفيتش | صربيا، سلوفينيا، كرواتيا | 100 د

حكايات الأرض الجريحة – TALES OF THE WOUNDED LAND
عباس فاضل | لبنان | 120 د
جائزة أفضل مخرج – مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.

الحياة بعد سهام – LIFE AFTER SIHAM
نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 76 د

دائمًا – ALWAYS
ديمينج تشين | الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان | 86 د
جائزة دوكس أوورد – مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية.

الساهرون – THOSE WHO WATCH OVER
كريمة السعيدي | بلجيكا، فرنسا، قطر | 92 د
العرض العالمي الأول.

كابول، بين الصلوات – KABUL, BETWEEN PRAYERS
أبوزار أميني | هولندا، بلجيكا | 102 د

كيف تبني مكتبة – HOW TO BUILD A LIBRARY
مايا ليكو، كريستوفر كينج | الولايات المتحدة | 108 د

من الأفضل أن تُجنّ في البرّية – BETTER GO MAD IN THE WILD
ميرو ريمو | جمهورية التشيك، سلوفاكيا | 83 د
جائزة الكرة الكريستالية – مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي.

منصة للتفكير النقدي

وأكدت إدارة المهرجان أن الأفلام المختارة لهذا العام تمثل مرآة تعكس تعقيدات الإنسان والواقع المعاصر، عبر قصص وثائقية مؤثرة تجمع بين الطابع الشخصي والبعد الكوني، وتبرز دور السينما في مساءلة الحاضر وصياغة الذاكرة الجماعية.

مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي الأفلام الوثائقية الطويلة

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هيئة الاستثمار: ارتفاع عدد الشركات الجديدة بقطاع التشييد لـ2856 شركة في 2024

عبد الخالق إبراهيم

الإسكان: بناء 3.3 مليون وحدة في 10 سنوات.. وحزمة حوافز للبناء الأخضر

الجلسة الأولي من فعاليات النسخة التالتة

مطورون عقاريون يقترحون آليات جديدة لتنشيط السوق العقاري عبر التمويل والتصدير

بالصور

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

BMW
BMW
BMW

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

