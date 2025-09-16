قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الابتزاز الإلكتروني.. ندوة باتحاد العمال بالتعاون مع القومي للاتصالات

جانب من الندوة
جانب من الندوة
الديب أبوعلي

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ندوة توعوية حول الأمن السيبراني ومخاطر الابتزاز الإلكتروني وسبل مواجهته.

بدأت الندوة بالتعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية مستخدمي الخدمات وتنظيم قطاع الاتصالات، مع استعراض أشكال الابتزاز الإلكتروني وطرق التعامل معه وسبل الوقاية من مخاطره.

شارك في الندوة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعيد مرسال، أمين عام الاتحاد، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية للتواصل المجتمعي، ومحمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، والمهندس أحمد مهران، مدير الادارة العامة للاتصال السياسي، ومحسن اش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة، وباسل التابعي، مدير شئون المجالس النيابية، إلى جانب عدد من أعضاء النقابات التابعة للاتحاد.

وأكد عبد المنعم الجمل، في كلمته، أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الاتحاد العام على رفع وعي العاملين بالمخاطر المستحدثة في بيئة العمل والمجتمع.

وأوضح أن مواجهة الابتزاز الإلكتروني تتطلب تعاونا وثيقا بين المؤسسات وأفراد المجتمع من أجل حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرارهم.

من جانبه، أوضح المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على تعزيز الثقافة الرقمية لدى مختلف الفئات من خلال حملات توعية وبرامج تدريبية، مشيرا الى أن مواجهة الجرائم الإلكترونية تتطلب التزاما بالمعايير الأمنية وتحديث المعرفة بأساليب الحماية على شبكة الإنترنت.

ولفت عيد مرسال إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات يعكس التزام الاتحاد بدعم أعضائه بالمعلومات والأدوات التي تمكنهم من التعامل مع التحديات الجديدة، مؤكدا أن حماية العاملين وأسرهم من مخاطر الابتزاز الإلكتروني تمثل أولوية في خطط الاتحاد التوعوية.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الابتزاز الإلكتروني القومي لتنظيم الاتصالات عبد المنعم الجمل

