جولة إشرافية لرفع جودة الخدمات بمستشفى تلا المركزي في المنوفية

قامت إدارة متابعة المديريات في مديرية الصحة في محافظة المنوفية بقيادة الدكتورة ولاء حامد وفريق إدارة متابعة المديريات بزيارة تفقدية موسعة إلى مستشفى تلا المركزي.

وشمل المرور جولة موسعة بكافة أقسام المستشفى دون استثناء : الاستقبال و العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات والعناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي والحروق وعناية الأطفال المبتسرين والصيدليات والمعمل والأشعة وبنك الدم والمخازن والتعقيم المركزي وشئون العاملين، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي، وقسم التسعير، وحسابات المرضى، ومكتب خدمة المواطنين والمطبخ والخدمات المعاونة والسكن وسطح المبني.

ومن أبرز محاور الزيارة، قيام الدكتورة ولاء حامد مدير إدارة متابعة المديريات بإجراء مكالمات عشوائية مباشرة مع بعض المواطنين مقدمي الشكاوى عبر موقع رئاسة مجلس الوزراء، حيث تأكدت بنفسها من حل الشكاوى والتواصل مع أصحابها، وأبدى المواطنون رضاهم عن الاستجابة السريعة وإنهاء المشكلات بشكل فعّال.

وكان في استقبال اللجنة: الدكتور أحمد حمدي المناوهلي مدير المستشفي ، الدكتور أحمد القاضي – النائب الأول، ياسمين سمير المدير المالي والإداري، المهندسة شيماء عبد الموجود رئيسة قسم الصيانة، الدكتور محمد سالم رئيس جهاز السلامة والصحة المهنية، الدكتورة مروة شلتوت رئيس لجنة مكافحة العدوى، الممرضة راندا زيد رئيسة التمريض، إلى جانب جميع فرق وأقسام المستشفى.

وتم مناقشة ملاحظات المرور مع الدكتور مدير المستشفي لتلافي الملاحظات بشكل عاجل مع المتابعة واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة مديرية الصحة بالمنوفية للمتابعة المستمرة وضبط الجودة داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين.