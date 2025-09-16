كهربا يقود التشكيل المثالي للجولة الافتتاحية في الدوري الكويتي

ظهر النجم المصري محمود كهربا، المحترف في صفوف القادسية الكويتي، ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري الكويتي، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الظهور الأول له مع الفريق أمام النصر، في لقاء انتهى بفوز القادسية برباعية نظيفة.

وتمكن كهربا من خطف الأضواء بعد مساهمته المباشرة في ثلاثة أهداف، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين، ليصبح نجم المباراة الأول ويؤكد جاهزيته ليكون أحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، بعدما انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من الاتحاد الليبي في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، ضمت التشكيلة المثالية للجولة الافتتاحية كلاً من:

حراسة المرمى: حسين كنكوني (كاظمة).

خط الدفاع: ماجد العنزي (الفحيحيل)، أحمد اليحيى (القادسية)، إدريس شعبي (كاظمة).

خط الوسط: خالد المرشد (العربي)، سلمان البوص (الفحيحيل)، بدر المطوع (القادسية)، حسيمي فاديجا (العربي).

خط الهجوم: فيتور داسيلفا (الفحيحيل)، محمود كهربا (القادسية)، ياسين الخنيسي (الكويت).

ويمتلك كهربا مسيرة كروية ثرية، إذ سبق له اللعب للأهلي والزمالك وإنبي في مصر، والاتحاد السعودي، والاتحاد الليبي، إلى جانب تجاربه الاحترافية مع هاتاي سبور التركي وجراسهوبرز السويسري، فضلاً عن تمثيله لمنتخبات مصر بمختلف فئاتها حتى المنتخب الأول.

ويستعد القادسية لمواجهة الشباب يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من الدوري الكويتي، وهو في صدارة الترتيب بفارق الأهداف، ليبعث برسالة واضحة بأنه عازم على المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم.