رياضة

شيكو بانزا مرشح للعودة إلى قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

ملك موسى

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ضم الأنجولي شيكو بانزا، لقائمة مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز وذلك بعدما استبعد الجهاز الفني اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري، بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها في فترة التوقف الدولي.

كان الجهاز الفني قرر تطبيق لائحة العقوبات على اللاعب الأنجولي بسبب تأخره في العودة.

ويستأنف اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلقي البلجيكي يانيك فيريرا محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم لشرح بعض الأمور الفنية في مباراة المصري الأخيرة.

كان الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري في مسابقة الدوري الممتاز.

