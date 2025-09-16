مش فاضي.. رد عاجل من نجيب ساويرس على ترشحه لرئاسة الأهلي

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على يثار بشأن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، بعد إعلان محمود الخطيب عدم ترشحه للانتخابات المقبلة.

لا يستطيع إدارة النادي الأهلي

وقال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إنه لا يستطيع إدارة النادي الأهلي، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تفرغ كامل، مشيرًا إلى أنه مشغول بشكل كامل في أعماله.

وعن المرشح المناسب لخلافة الخطيب في النادي الأهلي، قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن مجلس الإدارة يحتوي على كفاءات كثيرة، إضافة إلى المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق.

وأضاف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن : «النادي الأهلي عريق وعنده كفاءات كثيرة»، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال لا يصلحون لإدارة الأهلي، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تفرغ كامل.