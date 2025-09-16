قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. كلمات قصيرة تمنحك التوفيق والنجاح
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
خالد الجندي: هذا الصحابي كان يستغفر الله 12 ألف مرة في اليوم

محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه يُعد نموذجاً فريداً في الجمع بين العلم والصبر والعبادة، مشيراً إلى أن قصة إسلامه بدأت عندما أسلم وهو في قبيلة دوس، ثم قدم إلى المدينة المنورة ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وشهد معه فتح خيبر.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن أبا هريرة كان من فقراء الصحابة ومن أهل الصفة، الذين كانوا يلجأون إلى موضع مظلل في المسجد للغرباء والفقراء، وكانوا يذوقون الجوع والحرمان.

واستشهد الجندي بحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال فيه: «لقد رأيتني أُصعَق بين منبر رسول الله وحجرة عائشة فيُقال مجنون وما بي جنون، ما بي إلا الجوع»، مشيراً إلى شدة معاناة أبي هريرة في بداياته.

وأضاف الجندي أن حال أبي هريرة تحسّن بعد الفتوحات وكثرة الغنائم، حتى عُيّن أميراً للمدينة، ومع ذلك ظل متواضعاً يعمل ويتاجر ويقول مازحاً: «أوسعوا للأمير» وهو يبيع الحطب في السوق.

وأكد أن أبا هريرة كان صاحب دعابة لكنه في الوقت نفسه كان كثير الذكر والعبادة، حيث كان يستغفر الله كل يوم ١٢ ألف مرة على قدر ذنبه، وكان يسبح الله ألف تسبيحة قبل أن ينام مستخدماً خيطاً ذا ألف عقدة.

وأشار الجندي إلى أن بيت أبي هريرة كان بيت عبادة، إذ روى التابعي أبو عثمان النهدي أنه ضاف أبا هريرة سبع ليالٍ، وكان أبو هريرة وزوجته وخادمه يتعاقبون الليل في الصلاة؛ كل واحد منهم يصلي ثلث الليل ويوقظ الآخر ليكمل العبادة.

وأكد أن حياة أبي هريرة رضي الله عنه درس عملي في التضحية في سبيل العلم، والصبر على الفقر، والإخلاص في العبادة، حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث ومصدراً أساسياً للسنة النبوية التي نقتدي بها حتى اليوم.
 

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

كأس إيزى كارت مصر

فعاليات بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 لسيارات الكارتنج .. فيديو

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

