برلماني: مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية تتطلب تشريعات ورقابة صارمة

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن استمرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دراسة ومناقشة سيناريوهات التعامل مع لعبة «روبلوكس» يعكس إدراك الدولة لتأثيرات الألعاب الإلكترونية على سلوك النشء، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد ترفيه بل أصبحت صناعة ضخمة تحتاج إلى رقابة وتشريعات تضمن حماية الأطفال والشباب.

وأوضح «سوس»، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المرحلة الحالية تتطلب وضع معايير وضوابط واضحة لتقييم الألعاب الإلكترونية قبل تداولها في السوق المصري، مع تعزيز دور الجهات الرقابية والتشريعية لضمان توافق هذه الألعاب مع القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع، وحماية النشء من أي محتوى ضار أو غير ملائم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواجهة التحديات الرقمية لا تقتصر على المنع أو الحظر فقط، بل تشمل أيضًا الاستثمار في تطوير بدائل ترفيهية آمنة، ونشر الوعي الرقمي بين الأسر والشباب، بالتوازي مع تحديث المناهج التعليمية لتأهيل الأجيال الجديدة على التعامل الرشيد مع التكنولوجيا.

وكان المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، قرر استمرار مناقشة ودراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة "روبلوكس"، وذلك للحفاظ على سلوكيات الأطفال وحمايتهم من المخاطر الأخلاقية والسلوكية، وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال.