وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
مدبولي : نستهدف خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
ناسا تثير الجدل باكتشافات جديدة حول الحياة على المريخ .. ماذا وجد العلماء؟
مدبولي : المستثمرون يطالبون باستدامة الطاقة والغاز الطبيعي
لا كاميرات مراقبة والجرد أظهر السرقة | مصادر تكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل اختفاء سوار متحف التحرير
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
مدبولي: التضخم انخفض لـ 12% .. ونجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية
محافظات

بدء حصاد محصول السمسم في الإسماعيلية وسط مؤشرات إنتاجية مبشرة

موسم حصاد السمسم بالإسماعيلية
موسم حصاد السمسم بالإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الزراعة بالمحافظة حيث انطلقت أعمال حصاد محصول السمسم لهذا الموسم في عدد من قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية وسط مؤشرات مبشرة بارتفاع معدلات الإنتاج، وجودة المحصول مقارنة بالأعوام السابقة، ويعد محصول السمسم من المحاصيل الزيتية المهمة التي تساهم في دعم الصناعات الغذائية والدوائية.

وأكد دكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المساحات المنزرعة بالسمسم هذا الموسم زادت عن الموسم الماضي، لافتًا إلى أن المزارعين التزموا بتطبيق التوصيات الفنية والإرشادية الصادرة عن مديرية الزراعة، مما أسهم في الحد من الآفات ورفع جودة المحصول.

وأضاف «شطا» أن مديرية الزراعة تتابع عمليات الحصاد ميدانيًّا؛ لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين وضمان سرعة نقل المحصول إلى أماكن التخزين والتسويق، مشيرًا إلى أن محصول السمسم يمثل قيمة اقتصادية كبيرة ويسهم في دعم دخل المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية.

ويعد السمسم محصول استراتيجي ومن أهم المحاصيل الزيتية في مصر، حيث تُستخرج من بذوره زيوت عالية الجودة تستخدم في الصناعات الغذائية كإنتاج الزيوت النباتية والسمن والحلويات، إضافة إلى استخدام مخلفاته (الكُسب) في صناعة الأعلاف الحيوانية كما يدخل في صناعات دوائية وتجميلية عديدة بفضل احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية.

وتعرف بعض مناطق محافظة الإسماعيلية بتميزها في زراعة السمسم، خاصة في مراكز فايد، القنطرة شرق، والتل الكبير، نظرًا لطبيعة التربة الرملية الخفيفة ملائمة المناخ لاحتياجات المحصول.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المساحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

المزيد

