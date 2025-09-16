بدء حصاد محصول السمسم في الإسماعيلية وسط مؤشرات إنتاجية مبشرة

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الزراعة بالمحافظة حيث انطلقت أعمال حصاد محصول السمسم لهذا الموسم في عدد من قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية وسط مؤشرات مبشرة بارتفاع معدلات الإنتاج، وجودة المحصول مقارنة بالأعوام السابقة، ويعد محصول السمسم من المحاصيل الزيتية المهمة التي تساهم في دعم الصناعات الغذائية والدوائية.

وأكد دكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المساحات المنزرعة بالسمسم هذا الموسم زادت عن الموسم الماضي، لافتًا إلى أن المزارعين التزموا بتطبيق التوصيات الفنية والإرشادية الصادرة عن مديرية الزراعة، مما أسهم في الحد من الآفات ورفع جودة المحصول.

وأضاف «شطا» أن مديرية الزراعة تتابع عمليات الحصاد ميدانيًّا؛ لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين وضمان سرعة نقل المحصول إلى أماكن التخزين والتسويق، مشيرًا إلى أن محصول السمسم يمثل قيمة اقتصادية كبيرة ويسهم في دعم دخل المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية.

ويعد السمسم محصول استراتيجي ومن أهم المحاصيل الزيتية في مصر، حيث تُستخرج من بذوره زيوت عالية الجودة تستخدم في الصناعات الغذائية كإنتاج الزيوت النباتية والسمن والحلويات، إضافة إلى استخدام مخلفاته (الكُسب) في صناعة الأعلاف الحيوانية كما يدخل في صناعات دوائية وتجميلية عديدة بفضل احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية.

وتعرف بعض مناطق محافظة الإسماعيلية بتميزها في زراعة السمسم، خاصة في مراكز فايد، القنطرة شرق، والتل الكبير، نظرًا لطبيعة التربة الرملية الخفيفة ملائمة المناخ لاحتياجات المحصول.

واختتم وكيل الوزارة تصريحه بالتأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للمزارعين لزيادة الإنتاجية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المساحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.