فن وثقافة

أسرة عبد الحليم حافظ تعلن فتح الزيارات لمنزله وتكشف عن المواعيد

تقى الجيزاوي

أعلنت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ عن فتح الزيارات مجددا لمنزله فى ايام ومواعيد محددة.

وقالت أسرة عبد الحليم حافظ، عبر حساب الأسرة على موقع  فيسبوك : “تم فتح منزل حليم مرة أخرى والزيارات متاحة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة الواحدة ظهرا، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، يمكنكم إرسال رسالة شخصية لنا وسيتم تحديد الموعد الخاص بكم”. 

أسرة عبد الحليم حافظ تستعد لتجهيز المنزل للتسجيل عالميا

وكانت نشرت أسرة عبد الحليم حافظ اليوم تعليقا عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك طالبت فيها محبى العندليب تقييم المنزل على جوجل وفيس بوك، حتى يصبح جاهزًا للتسجيل عالميًا.

وقالت أسرة عبد الحليم حافظ : وصول منزل عبد الحليم حافظ إلى اليونسكو يتطلب بعض الإجراءات والخطوات، وهناك حملة لجمع تقييمات على مواقع مثل جوجل وفيسبوك لدعم تسجيل المنزل كمنزل عالمي على أرض مصرية.

وأضافت أسرة عبد الحليم حافظ : خطوات تقييم منزل عبد الحليم حافظ من خلال البحث على جوجل عن منزل عبد الحليم حافظ واضغط على زر البحث، ثم تقييم المنزل بعد ظهور النتائج، وقم بوضع عدد النجوم المناسب من وجهة نظرك واترك تعليقا، أما التقييم على فيسبوك من خلال زيارة صفحة منزل حليم على فيسبوك وعمل توصية (recommendation) وتعليقًا.

وأوضحت أسرة عبد الحليم حافظ : هدفنا هو جمع عدد معين من التقييمات على السوشيال ميديا، لدعم تسجيل المنزل كمنزل عالمي تحت إشراف جهات معتمدة مثل اليونسكو.

أسرة عبد الحليم تكشف حقيقة ملكية منزله لوزارة الثقافة

وكانت كشفت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ حقيقة ملكية منزل الفنان بعد انتشار الشائعات الفترة الأخيرة بملكيته لـ وزارة الثقافة.

وكتبت الصفحة الرسمية للأسرة عبر “فيسبوك”: "في بوست  منتشر على التيكتوك وفيس بوك معمول  بال AI  كصوت دوبلاج بطريقة سهلة ورخيصة إن أسرة حليم باعت البيت لملياردير وهمي اسمه أحمد عيسى وناس دخلت على البوست وشتمت الأسرة وناس تانية بتدعي إن المنزل إيجار وعليه أوقاف وناس جاهلة تانية بتقول البيت دا ملك وزارة الثقافة وهكذا من إشاعات رخيصة مغرضة من أشخاص تريند و شهرة زائفة..

طبعاً كل دا جهل وكذب وافتراء متعودين عليه على حليم وأسرته بس حابب أوضح كذا حاجة لمحبي حليم المخلصين..

أولاً: منزل حليم بما يحتويه من منقولات ومقتنيات هو ملك لأسرة حليم بالكامل والعقد مسجل في الشهر العقاري باسم والدتي زينب الشناوي رحمه الله عليها ويوجد إشهار الإرث باسمي أنا ووالدي واخواتي.

ثانياً: لا يوجد أصلاً ملياردير مصري يدعى أحمد عيسى وهذا اسم ابتكره صاحب الفيديو لإثارة الجدل.

ثالثاً: منزل حليم كان وما زال وسيظل بإذن الله مفتوح لكل جماهير ومحبي حليم من مصر وأنحاء العالم تخليداً لذكراه وعملاً بوصيته.

رابعاً: أسرة حليم هي فقط من يصرف على صيانة المنزل ومصاريف تشغيله ولا نقبل بأي مقابل مادي نظير الزيارات ولا حتى دفع أي إكراميات للعاملين بالمنزل ولا نقبل أي تبرعات من أي جهة أياً كانت لصيانة المنزل والحمد لله قادرين على فتح المنزل للجمهور حتى يرث الله الأوض ومن عليها.

خامساً: سنقوم فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع الفيديو وكل الناس اللي غلطت في الأسرة.

سادساً: نرجو من جماهير حليم ومحبيه عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة ولو يوجد أي استفسار فهذه الصفحة وجدت خصيصاً للإجابة عن أي شيء يخص حليم ومنزله ومقتنياته بجانب صفحات الأسرة الشخصية.. شكراً لكم وآسف للإطالة".

اسرة عبد الحليم حافظ العندليب الراحل عبد الحليم حافظ وزارة الثقافة

