إحالة عامل للمفتي لتعديه على ابنة شقيقه بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكى، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بإحالة أوراق عامل، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بالتعدى على نجلة شقيقه "طفلة"، لم تبلغ الـ18 سنة، تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7566 لسنة 2025 القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1568 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ع.س"، 51 سنة، عامل، مقيم عرب أبو الغيط، القناطر الخيرية، القليوبية، لأنه فى غضون شهر يناير لعام 2025 بدائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حال كونه من المتولين تربيتها واقع المجنى عليها الطفلة "م.م" والتى لم تبلغ 18 عاما، بأن باغتها، وأشهر فى وجهها سلاح أبيض للحول دون الاستغاثة فبث الرعب فى نفسها وتمكن من التعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.