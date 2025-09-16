قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
برلمان

وكيل صناعة الشيوخ: خطاب للتاريخ .. الرئيس السيسي يعلن نهاية زمن الإفلات من العقاب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية بالدوحة يمثل محطة تاريخية فارقة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد المنزلاوي فى بيان له أصدره اليوم، على أن هذا الخطاب التاريخى يجب أن يتحول إلى خارطة طريق عملية، تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وإجبار إسرائيل على الانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجلوس إلى طاولة مفاوضات جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً الدول العربية والإسلامية بترجمة القرارات الصادرة عن القمة إلى إجراءات عملية على الأرض، من بينها تعليق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال حتى يلتزم بوقف العدوان وتقديم ملفات عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

وأشار إلى إطلاق حملة ضغط دبلوماسية وإعلامية موحّدة تفضح جرائم الاحتلال وتكسر صمت المجتمع الدولي، وتشكيل لجنة عربية–إسلامية عليا لمتابعة التنفيذ وإعلان تقارير دورية أمام الشعوب.

وحذّر المهندس محمد المنزلاوي حكومة الاحتلال الإسرائيلى بلغة صارمة من أن استمرار سياسة الإبادة سيقابل بإجراءات عربية وإسلامية غير مسبوقة، مؤكدًا أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، وأن كلمة الرئيس السيسي في الدوحة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل العربي والإسلامي الموحد.

القمة العربية القمة العربية الطارئة البرلمان النواب مجلس النواب

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

النائبة نجلاء العسيلي

العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة وضعت الأسس لاستراتيجية عربية جديدة لحماية السيادة ودعم فلسطين

الرئيس السيسي

وكيل صناعة الشيوخ: خطاب للتاريخ .. الرئيس السيسي يعلن نهاية زمن الإفلات من العقاب

مجلس النواب

نائبة: روبلوكس تحتاج لضوابط.. وحماية الأطفال مسئولية وطنية

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

