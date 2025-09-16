أحمد موسى: 108 ملايين مصري مستعدون لتقديم أي تضحيات للحفاظ على استقرار البلاد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطن الفلسطيني يُدمر منذ سنتين، وفي حال انتقاله إلى دولة معينة فهل ستكون الدولة بآمان؟ مشيرًا إلى أنه سوف ينتقم لأنك أخرجته من أرضه وقتلته، وقد تظهر موجات انتقامية تجوب العالم كله، وأنه لن يكون هناك استقرار إلا بوجود دولة فلسطينية.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الرئيس السيسي قال أمس في القمة العربية الإسلامية إن الاستقرار والسلام لا يُفرضان بالقوة.

وأضاف أن العالم يتعامل مع مجرم حرب هو نتنياهو وحكومته من المتطرفين، وأن الجميع سيتأثر بمن فيهم الإسرائيليون أنفسهم، وأن الكراهية تزايدت لدرجة أن لا أحد يجرؤ اليوم على الحديث عن تطبيع مع إسرائيل، وأن الرأي العام العالمي ضد إسرائيل، والحصار من كل جانب ومن كل اتجاه.

وأوضح أن كل ما يفعله نتنياهو اليوم سيكون له رد فعل، وأن الشعب الفلسطيني قوي جدًا وسيأخذ حقه، وأن الذي عنده سبع سنوات سيكبر وسيأخذ حقه، مؤكدًا أن هذا شعب لا يخاف ولن يترك حقه، ولا يوجد شعب آخر يتحمل مثلهم.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه لإسرائيل، وأن العالم لن ينسى ما تفعله إسرائيل في غزة، وأن هناك من يرى أن نتنياهو يجازف بمنظومة السلام في المنطقة، مؤكدًا أن السلام لا يقوم على أنقاض وركام التهجير والاحتلال.

وشدد على أن نتنياهو مُصر على السير في مسار مدمر، وأنه لم يتجاوب مع المبادرات العربية، ولو تجاوب معها لحدث سلام ورخاء وتطبيع، موضحًا أن نتنياهو يضرب لأنه يحظى بحماية.

وتابع بأن على العالم إنقاذ الشرق الأوسط قبل انهيار السلام، وأن الـ108 مليون مواطن مستعدون لتقديم أي تضحيات للحفاظ على البلاد واستقرارها، لافتًا إلى أن هذه المرحلة هي الأخطر، وأن من عاش أجواء 1967 يدرك ما يتحدث عنه.