رئيس الوزراء: إيرادات قناة السويس تراجعت بسبب الظروف المحيطة في المنطقة
القومي للطفولة والأمومة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جهود حماية وتنمية الطفولة
اغتـ.ـالوه برصاصة في الرأس .. الإعدام شنقا لقـ.ـتلة النقيب محمود عبد الصبور بالأقصر.. صور
تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا .. مبابي يقود الهجوم
بالجيت سكي .. إنقاذ 7 أشخاص من أسرة واحدة من الغرق بشاطئ النخيل |صور
مدبولي عن الإيجار القديم: ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل خطأ كان يجب تداركه
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
محافظات

نائب محافظ الأقصر يفتتح مدرسة "أمل طه حسين" للصم وضعاف السمع
أ ش أ

افتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مدرسة "أمل طه حسين" للصم وضعاف السمع بمدينة الأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجديدها وتطويرها وإعادة تأهيلها، برعاية مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي، ودعم مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.


يأتي ذلك في إطار الحرص على دعم مسيرة التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للأطفال من ذوي الهمم، مما يفتح آفاقا جديدة أمامهم، وسط تأكيد على أولوية دمجهم في المجتمع من خلال التعليم المتخصص.


شارك في فعاليات الافتتاح، كل من الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني وسفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، والدكتور سامح خليل رئيس قطاع الاستثمار وعلاقات المستثمرين لمصرف ابو ظبي الاسلامي ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر الخيرية . 


وصرح الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" ، بأن شراكة صناع الخير مع مؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي تمثل نموذجا رائدا للتكامل بين العمل الأهلي والقطاع المصرفي لتحقيق تنمية شاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن المؤسسة تسعى إلى أن تكون كل مبادرة خطوة ملموسة في طريق بناء الإنسان ودعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.


ومن جانبه.. رحب نائب محافظة الأقصر، بمسئولي مؤسسة "صناع الخير" ومؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي، معربا عن سعادته بإعادة تطوير وتأهيل مدرسة أمل طه حسين للصم وضعاف السمع بالأقصر، وإدخال السرور على قلوب المعلمين والطلاب من ذوي الهمم بالمدرسة، مؤكدا أن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماما كبيرا بفئة ذوي الهمم.


وأشاد نائب المحافظ ، بدور مؤسسة" صناع الخير" ومؤسسة مصرف أبوظبي الإسلامي التنموي وكافة جهود المجتمع المدني التي تساعد على دعم جهود الدولة في تقديم الخدمات المختلفة لكافة فئات المجتمع وعلى رأسهم فئة ذوي الهمم، باعتبار أن الاهتمام بتلك الفئة الغالية التزام قانوني وأدبي وإنساني وأخلاقي وديني، لافتا إلى أن محافظة الأقصر تسعى إلى أن تكون محافظة صديقة لذوي الهمم.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في لقاء هيئة الخدمة الروحية "الكامبس" ببيت السلام بالعجمي

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الخدمة تتقدم بالتكريس والتعليم والرعاية

البابا تواضروس

تكريم خريجي خمس دفعات من إكليريكية الفيوم بيد البابا تواضروس

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

