فنادق الغردقة تنظم مهرجان البلح بمشاركة السياح بالتزامن مع موسم الحصاد للبلح

نظمت فنادق الغردقة اليوم الثلاثاء مهرجان البلح بالتزامن مع موسم الحصاد للبلح بمشاركة عشرات السياح الأجانب والمصريين.

وقال الشيف محمد عباس الشيف العمومي لإحدى الفنادق بالغردقة ان احتفالية اليوم شارك فيها 12 شيف من شيفات قسم الحلوانى حيث تم تحضير نص طن من فاكهة البلح والتى يحبها السياح الأجانب والمصريين.

وأشار عباس أن احتفالية اليوم تم عمل تورت البلح وجاتوه البلح وموس البلح وكل الأكلات والحلويات بفاكهة البلح.

وأضاف طه مسعد مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة ان اليوم تم عمل مهرجان البلح حيث يقام اسبوعيا مهرجان فاكهة موسمية والتى يعشقها السياح .

وأشار مسعد ان نسب الأشغال حاليا 96% والالمان فى صدارة السياح الوافدين للبحر الاحمر والانجليز والبولند مرتبة ثانية والمصريين ثالثا.

وتحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمى في إنتاج وتصنيع التمور بنسبة 18%، والأولى على المستوى العربى بنحو 23%، كما يضم قطاع التمور في مصر نحو 150 منشأة صناعية تنتشر بمختلف مناطق الإنتاج بالوادى الجديد والواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم وبرج العرب والعامرية والدلتا ودمياط والشرقية.