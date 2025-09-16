قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
محافظات

فنادق الغردقة تنظم مهرجان البلح بمشاركة السياح بالتزامن مع موسم الحصاد للبلح

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نظمت فنادق الغردقة اليوم الثلاثاء مهرجان البلح بالتزامن مع موسم الحصاد للبلح بمشاركة عشرات السياح الأجانب والمصريين.

وقال الشيف محمد عباس الشيف العمومي لإحدى الفنادق بالغردقة ان احتفالية اليوم شارك فيها 12 شيف من شيفات قسم الحلوانى حيث تم تحضير نص طن من فاكهة البلح والتى يحبها السياح الأجانب والمصريين.

وأشار عباس أن احتفالية اليوم تم عمل تورت البلح وجاتوه البلح وموس البلح وكل الأكلات والحلويات بفاكهة البلح.

وأضاف طه مسعد مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة ان اليوم تم عمل مهرجان البلح حيث يقام اسبوعيا مهرجان فاكهة موسمية والتى يعشقها السياح .

وأشار مسعد ان نسب الأشغال حاليا 96% والالمان فى صدارة السياح الوافدين للبحر الاحمر والانجليز والبولند مرتبة ثانية والمصريين ثالثا.

وتحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمى في إنتاج وتصنيع التمور بنسبة 18%، والأولى على المستوى العربى بنحو 23%، كما يضم قطاع التمور في مصر نحو 150 منشأة صناعية تنتشر بمختلف مناطق الإنتاج بالوادى الجديد والواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم وبرج العرب والعامرية والدلتا ودمياط والشرقية.

