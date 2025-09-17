نشأت الديهي: ما يجري في غزة غير مسبوق.. وإسرائيل تزرع الكراهية والعنف

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، من حصار ونزوح وتجويع، تمثل بيئة طبيعية لولادة المزيد من مشاعر الغضب والكراهية، مؤكدًا أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عمّا وصل إليه الوضع الإنساني هناك.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يُعاني من أوضاع غير مسبوقة؛ إذ يفتقد الأطفال والنساء لأبسط مقومات الحياة من مأكل ومشرب وأمان، حتى أن إسرائيل "استكثرت عليهم الخيام" وسط موجات النزوح الجماعي المستمرة منذ سنوات.



وأوضح أن حركات المقاومة الفلسطينية مثل حماس نشأت في ظل هذه الأجواء القاسية، متسائلًا: "ماذا يُنتظر من طفل فقد مأواه أو سيدة جائعة عانت التشريد؟".



وأشار إلى أن الأطفال في غزة يعيشون بلا أفق، قائلًا: "طفل يجلس على حجر ولا يدري إلى أين يذهب، ماذا سيدور في عقله؟ وما الذي يمكن أن يخرج منه في المستقبل؟".